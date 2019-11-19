Пристайко вспомнил мем «Что там у хохлов?», комментируя импичмент в США

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко оценил украинско-американские отношения на фоне процесса импичмента президнта США Дональда Трампа.



«Читая ленту и смотря американские СМИ, кажется, что более интересной темы, чем Украина, в США вообще не существует. До этого мы постоянно беспокоились. <...> Знаете, есть такой мем в России "Что там у хохлов?". То есть все что происходит каждый день, о чем они говорят — что происходит в Украине. Можно было бы удовлетвориться тем, что в этих государствах [России и США] без Украины не проходит ни одного дня», — сказал Пристайко.



По словам главы МИД, главной задачей украинской власти является проведение реформ, чтобы гражданам «жилось комфортно и безопасно», однако Украина сама не может этого сделать.



«Для этого нам нужна поддержка партнеров <...> мы хотели бы сохранить поддержку в Конгрессе. И, поверьте, последнее, что нам нужно — быть привлеченным к любой проблеме на другой части мира», — подчеркнул он.

В США продолжается скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии считают, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.



Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.



Сам Трамп утверждает, что никакого давления на украинского лидера не было.