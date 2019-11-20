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Замглавы МИД рассказала об установке быть «френдли» с Россией перед «нормандской» встречей

20 ноября 2019, 13:14

Замглавы МИД рассказала об установке быть «френдли» с Россией перед «нормандской» встречей

Заместительница министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что ее резкая позиция в отношении России сейчас не к месту, так как перед встречей в «нормандском формате» «все должны быть френдли». Об этом она рассказала в интервью Bihus.Info. Также она проанонсировала скорый уход в отставку.

В частности, Зеркаль считает, что между МИД и Офисом президента необходимо наладить коммуникацию, чтобы реагировать на скандальные заявления России. В качестве примера она привела недавнее заявление президента РФ Владимира Путина по транзиту газа.

«Что значит для нас этот контракт? Что мы будем делать, если его не будет? Как мы будем реагировать на коммуникацию, которую ведет "Газпром" и Путин, который сказал в Бразилии, что украинцы вообще не берут газ по реверсу, а берут наш газ и выдают это все за реверс, не делают ничего, чтобы заключить контракт и вообще создают дополнительные препятствия для любых коммуникаций», — отметила дипломат.

По мнению Зеркаль, Украина должна была официально отреагировать на слова Путина. Она выразила сомнение, что Офис президента ответит на выпад российского лидера.

«Потому что я бы пошла в атаку и сразу подняла на несколько градусов дискуссию вверх. Ввиду приближения 1 января [когда истекает действующий контракт на транзит газа]. Но я не думаю, что сейчас это будет сделано, поскольку впереди "Нормандия", а там надо разговаривать и все должны быть "френдли". Поэтому я говорю, что мое мнение сейчас не ко времени», — подчеркнула замглавы МИД.

Зеркаль подтвердила, что в скором времени уйдет в отставку. «На этой неделе я выполню свое последнее задание — проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, которое касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и содержались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала», — сказала она.

Зеркаль добавила, что не может сопротивляться, «будучи дипломатом внутри министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента».

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