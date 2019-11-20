Зеленский: Выборы на Донбассе состоятся, когда весь регион будет подконтролен Украине

Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Владимир Зеленский заявил, что проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей станет возможным только при условии их возвращения под контроль Украины.



Он отметил, что вопрос выборов будет поднят во время встречи лидеров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже. «Возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории», — сказал Зеленский во время визита в Станицу Луганскую.



По его словам, это один из самых непростых вопросов, потому что он складывается из многих составляющих.



Сегодня Зеленский приехал в Станицу Луганскую, где был восстановлен мост через реку Северский Донец.