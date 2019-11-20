«ЛНР» приговорила жителя Харькова к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»

Житель Харькова был приговорен «верховным судом» при группировке «ЛНР» к 10 годам заключения по обвинению в «шпионаже». Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».



Утверждается, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности на подконтрольной Украине территории, а также проходил службу по контракту в «народной милиции ЛНР».



Мужчина обвиняется в сборе и передаче сведений о времени, местах выполнения боевых заданий, составах и маршрутах передвижения подразделений боевиков разведке Украины.