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Возвращенные Россией корабли прибыли в порт Очакова

Обновлено
20 ноября 2019, 17:30

Возвращенные Россией корабли прибыли в порт Очакова

Фото: УНИАН Фото: УНИАН

Возвращенные Россией малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» прибыли в порт Очаков Николаевской области.

Суда транспортируют три буксира — «Гайдамака», «Титан» и «Сапфир».

Издание «Думская» отмечает, что первым зашел «Никополь», который буксировал малый разведывательный корабль «Переяслав». Позже «Яны Капу» был доставлен буксиром «Гайдамака».

Последним в порт зашел Бердянск. 

Корабли встречают местные жители с флагами Украины. Также в Очаков ожидается прибытие президента Владимира Зеленского. 

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18 ноября состоялась передача Украине захваченных Россией трех кораблей военно-морских сил, которые были захвачены в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» корабли и их пришлось буксировать.

В МИД РФ сообщили, что передача украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал возвращение россией кораблей исполнением решения Морского трибунала ООН.

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