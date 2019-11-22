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Дочь экс-мэра Дружковки и фигурантка уголовных дел стала помощницей нардепа от ОПЗЖ

22 ноября 2019, 14:00

Дочь экс-мэра Дружковки и фигурантка уголовных дел стала помощницей нардепа от ОПЗЖ

Помощницей нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владимира Мороза стала дочь экс-мэра Дружковки и его коллеги по фракции Валерия Гнатенко Карина. Об этом сообщает «Вчасно».

С Кариной Гнатенко заключен трудовой договор на постоянной основе.

Издание отмечает, что девушка не раз становилась фигуранткой скандалов.

Так, в мае 2016 года Карина Гнатенко вместе со своим другом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Range Rover выехали на встречную полосу и столкнулись с автомобилем такси Daewoo.

Впоследствии авария исчезла из сводок и была переквалифицирована с «нарушения правил дорожного движения (ДТП с травмированными лицами)» на ДТП без пострадавших. По информации журналистов, после визита Валерия Гнатенко в Харьков владелица Daewoo оказалась виновной его дочери 30 тысяч долларов.

Согласно данным судебного реестра, представители владелицы Daewoo судятся с Кариной Гнатенко о взыскании материального и морального вреда, причиненного в результате ДТП. Однако в сентябре этого года их исковое заявление суд вернул из-за ошибок.

Кроме этого, с августа прошлого года полиция Харьковской области подозревает дочь нардепа в декларировании недостоверной информации.

Работая в должности главной специалистки отдела по вопросам нотариата Главного управления юстиции в Харьковской области, при месячной зарплате в 10 тысяч гривен, Карина Гнатенко владела квартирой в фешенебельной новостройке Харькова и дорогим автомобилем Mersedes GLK 250 за 2 млн гривен.

В своей декларации она указала стоимость авто, которая не соответствовала действительности.

Судебные решения в этом производстве еще не выносились.

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