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«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN

17 мая 2024, 10:00

«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN

«Новости Донбасса» в браузере Ceno «Новости Донбасса» в браузере Ceno

«Новости Донбасса» стали первым украинским СМИ, заблокированным Россией, чей сайт доступен жителям оккупированных территорий в мобильном браузере Ceno.

«Новости Донбасса» с 2014 года блокируются на оккупированных территориях Украины, как и множество других независимых СМИ и платформ. После 24 февраля 2022 года эти блокировки усилились, зайти на наш сайт скорее всего не получится и в самой России.

Для обхода блокировок можно было использовать VPN-сервисы. Однако теперь появился альтернативный способ — мобильный браузер Ceno.

Если вы используете устройства с операционной системой Android — загрузите и установите браузер Ceno из PlayMarket или F-droid.

Ceno (Censorship.No!) — это мобильный браузер канадской компании-разработчика eQualitie, которая создает децентрализованные интернет-сервисы для поддержки более равноправной сети. Браузер построен на базе Mozilla Fennec и использует архитектуру пиринговой (p2p или torrent) сети для обмена данными и контентом между пользователями.

Особенность браузера Ceno — кэширование сайтов, запрещенных в странах с авторитарными режимами, и доставка кэша с помощью альтернативных технологий внутрь таких стран. Зеркало сайта «Новости Донбасса» также входит в состав этого кэша и через браузер Ceno доступно как на оккупированных территориях Украины, так и в России.

Таким образом, доступ через браузер Ceno к украинским ресурсам, запрещенных РФ, будет осуществляться без VPN, регистрации и ваших персональных данных, даже при отключении России от внешних каналов интернета.

Гражданам Украины, которые установили браузер Ceno, стоит использовать его как можно чаще для солидарности с украинцами, вынужденно оставшимися на оккупированных территориях.

Рекомендуем украинцам, оставшимся на оккупированных территориях, распространять информацию о браузере Ceno среди людей, которым вы доверяете. Также чаще его используйте для солидарности с другими пользователями, увеличения количества кэшированных страниц и более быстрого обмена кэшированными данными между вами.

Подробнее о том, как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях, вы можете узнать в этом материале.

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