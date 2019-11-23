Начальник Генштаба не понял снятия унитазов с возвращенных Россией кораблей

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак подтвердил, что россияне разграбили украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» перед их возвращением украинской стороне.



«То, что мне доложил командующий ВМС — это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли — этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные в качестве цветного металла, — я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем», — сказал он «Укринформу».



Хомчак заверил, что украинская сторона намерена быстро восстановить эти корабли, и они продолжат службу в Военно-морских силах Украины.