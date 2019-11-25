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В Марьинке ранена мирная жительница

25 ноября 2019, 17:08

В Марьинке ранена мирная жительница

В Марьинке Донецкой области в результате обстрела получила ранения мирная жительница. Об этом заявили в штабе операции Объединенных сил.

«Около 12:00 в городе Марьинка гражданка Юлия Т. передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева», - говорится в сообщении.

Военнослужащие оказали необходимую первичную медицинскую помощь.Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам медиков, состояние раненой стабильное.

 

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