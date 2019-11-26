СМИ: В Париже планируется личная встреча Зеленского с Путиным

В Париже помимо встречи в «нормандском формате» 9 декабря готовятся переговоры президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.



Отмечается, что источник, сообщивший о намерении двух президентов встретиться тет-а-тет, ознакомлен с деталями подготовки к саммиту в Париже.



Вероятность такой встречи он оценил как близкую к 100%. По его словам, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.



«Нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Один из собеседников газеты допустил, что Путин может пригласить Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы в 2020 году.