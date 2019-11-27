Зеленский допустил личную встречу с Путиным в Париже и не ожидает прекращения войны «завтра»

Фото: Пресс-офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, и заявил о готовности к переговорам в различных форматах в рамках встречи «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.



«Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну», — сказал он на брифинге в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает «Интерфакс-Украина».



Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он к личной встрече с президентом России Владимиром, Зеленский сказал: «Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате "нормандской четверки" говорить об этом».



Также Зеленский проинформировал литовского коллегу о ситуацию на оккупированных территориях Украины и о шагах относительно подготовки встречи в «нормандской формате», передает пресс-служба Офиса президента.



Со своей стороны президент Литвы пожелал Украине успеха во время «нормандской» встречи.

Вчера газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что личная встреча Зеленского и Путина также готовится в Париже.



9 декабря «нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



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