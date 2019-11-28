ГПСУ: Украинской стороне не дали осмотреть российский «гумконвой»

Украинской межведомственной группе удалось провести только визуальное наблюдение 93 «гуманитарного конвоя», который прибыл из России. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



«В грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, возведенной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержание, характер и номенклатуру», - говорится в сообщении.



В погранведомстве отметили, что перемещение груза происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства.



Конвой состоял из 42 автомобилей, загруженность транспортных средств составляла около 70%.



В группировках «ЛНР» и «ДНР» заявили, что «гумконвой» привез продуктовые наборы и медоборудование.



Так, в «ДНР» утверждают, что на складе в Донецке разгрузили 400 тонн.



В группировке «ЛНР» заявили о том, что 11 российских автомобилей доставили в Луганск более 117 тонн гуманитарного груза.



С начала года это уже девятый «гуманитарный конвой» из России.