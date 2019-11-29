«ДНР» обозначила в своих «границах» всю Донецкую область

«Парламент» при группировке «ДНР» принял так называемый закон о «государственной границе». Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.



При этом «ДНР» указала в своих «границах» всю территорию Донецкой области, отметил председатель «парламента» Владимир Бидевка. Он считает, что до момента урегулирования конфликта с Украиной «граница» будет проходить по линии соприкосновения. Это, в его понимании, не противоречит Минским соглашениям.



Инициатор «законопроекта» Виталий Кравец отметил, что теперь будет определен порядок «порядок защиты» этой «границы».

Это произошло на фоне подготовки Украины, России, Франции и Германии к саммиту в «нормандском формате», который состоится 9 декабря в Париже. Лидеры четырех стран соберутся впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Президент Владимир Зеленский отмечал, что во время саммита поднимет вопрос возвращения донбасского участка границы с Россией под контроль Украины.