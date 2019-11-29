Пушилин заявил, что «закон о границах ДНР» - для внутреннего пользования

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что так называемый закон о «границах» небходим для внутреннего пользования. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



По его словам, бумага нужна для решения проблем в работе «таможенной» и «пограничной» служб.



Также он утверждает, что «границы» прописаны в «конституции» с 2014 года.

Ранее «парламент» при группировке «ДНР» принял так называемый закон о «государственной границе», в котором указала в своих «границах» всю территорию Донецкой области.

«Председатель парламента» Владимир Бидевка считает, что до момента урегулирования конфликта «граница» будет проходить по линии соприкосновения. Это, в его понимании, не противоречит Минским соглашениям.