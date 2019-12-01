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ОБСЕ видела более 40 смертей на КПВВ Донбасса за два года

01 декабря 2019, 14:27

ОБСЕ видела более 40 смертей на КПВВ Донбасса за два года

С начала 2018 года по 1 ноября 2019 года Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 40 смертей на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса. Из них 36 случаев среди лиц старше 60 лет. Об этом говорится в отчете Миссии.

В ОБСЕ подчеркивают: сложные погодные условия и длинные очереди на КПВВ и блокпостах вызывают особые трудности у пожилых людей.

Кроме этого наблюдатели напомнили, что при пересечении КПВВ людям угрожают и другие смертельные риски, среди которых мины и нарушения режима прекращения огня.

За отчетный период СММ зафиксировала около 22 тысяч нарушений режима прекращения огня в пределах 5 км от КПВВ и соответствующих блокпостов.

«В течение отчетного периода СММ подтвердила информацию о 10 жертвах среди гражданского населения в районе КПВВ и неподконтрольных правительству блокпостов, из них — 3 погибших», – говорится в отчете.

Семь из десяти гражданских жертв, по данным Миссии, были вызваны обстрелами из стрелкового оружия недалеко от указанных объектов во время ожидания автобуса (6 раненых и 1 погибший).

«Три случая с жертвами среди гражданского населения произошли на неподконтрольном правительству блокпосте возле Оленовки, еще 3 — во время инцидента на участке между КПВВ "Марьинка" и соответствующим блокпостом вооруженных формирований вблизи Кременца, а еще одну жертву зафиксировано на участке между КПВВ "Гнутово" и соответствующим блокпостом рядом с Верхнешироковским», - отчитались в ОБСЕ.

 

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