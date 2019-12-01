ОБСЕ видела более 40 смертей на КПВВ Донбасса за два года

С начала 2018 года по 1 ноября 2019 года Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 40 смертей на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса. Из них 36 случаев среди лиц старше 60 лет. Об этом говорится в отчете Миссии.



В ОБСЕ подчеркивают: сложные погодные условия и длинные очереди на КПВВ и блокпостах вызывают особые трудности у пожилых людей.



Кроме этого наблюдатели напомнили, что при пересечении КПВВ людям угрожают и другие смертельные риски, среди которых мины и нарушения режима прекращения огня.



За отчетный период СММ зафиксировала около 22 тысяч нарушений режима прекращения огня в пределах 5 км от КПВВ и соответствующих блокпостов.



«В течение отчетного периода СММ подтвердила информацию о 10 жертвах среди гражданского населения в районе КПВВ и неподконтрольных правительству блокпостов, из них — 3 погибших», – говорится в отчете.



Семь из десяти гражданских жертв, по данным Миссии, были вызваны обстрелами из стрелкового оружия недалеко от указанных объектов во время ожидания автобуса (6 раненых и 1 погибший).



«Три случая с жертвами среди гражданского населения произошли на неподконтрольном правительству блокпосте возле Оленовки, еще 3 — во время инцидента на участке между КПВВ "Марьинка" и соответствующим блокпостом вооруженных формирований вблизи Кременца, а еще одну жертву зафиксировано на участке между КПВВ "Гнутово" и соответствующим блокпостом рядом с Верхнешироковским», - отчитались в ОБСЕ.