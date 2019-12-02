Погибшие вчера на Донбассе бойцы были сотрудниками СБУ

1 декабря во время выполнения боевого задания на Донбассе погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Двое сотрудников Службы погибли на востоке стране во время выполнения боевой задачи... Коллектив Службы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова», — рассказали в пресс-центре СБУ.



В ведомстве заверили, что СБУ и коллеги погибших всесторонне поддержат семьи погибших.



Соболезнования семьям двоих бойцов СБУ высказал президент Владимир Зеленский.



«Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев», — добавил он.