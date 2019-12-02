ЮНИСЕФ: В ходе военных действий на Донбассе пострадали более 400 тысяч детей

На востоке Украины за пять лет войны пострадало 430 тысяч детей. 172 ребенка были ранены или убиты с начала военных действий на Донбассе. Об этом сообщил детский фонд ООН ЮНИСЕФ.



Отмечается, что дети по обе стороны линии соприкосновения продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия.



«Только в этом году было зарегистрировано 36 нападений на школы, в том числе одна школа была повреждена 15 раз. С начала конфликта было повреждено или разрушено более 750 учебных заведений», - говорится в сообщении.



В фонде считают недопустимым, чтобы дети на Донбассе продолжали ходить в школы с пулевыми отверстиями и бомбоубежищами и жить в районах, которые периодически подвергаются обстрелу и завалены наземными минами.