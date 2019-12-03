В России выделили 144 миллиона рублей на обустройство пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса

Более 144 миллионов рублей выделено МВД России для открытия четырех новых дополнительных пунктов выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.



Согласно документу, эти пункты будут открыты в Ростовской области. Также отмечается, что МВД обязано проконтролировать использование бюджетных средств и отчитаться до 1 февраля 2020 года.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.