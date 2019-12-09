Апелляционный суд в Киеве оставил проспекты Бандеры и Шухевича

Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, сообщил народный депутат Владимир Вятрович.



«Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде», — написал он в Facebook.



Эту информацию также подтвердили в Институте национальной памяти.



«Суд удовлетворил требования нашей и других участников дела апелляционных жалоб. Незаконное решение Окружного административного суда города Киева отменено. Апелляционный суд исследовал доказательства по делу и пришел к выводу, что при переименовании была полностью соблюдена определенная законом процедура», — отметил представитель Института национальной памяти в суде Сергей Рябенко.

25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.



1 августе Институт национальной памяти подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева о переименовании проспектов имени Бандеры и Шухевича.