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Языковой омбудсмен призвала дождаться выводов следствия об убийстве активиста в Бахмуте

10 декабря 2019, 12:34

Языковой омбудсмен призвала дождаться выводов следствия об убийстве активиста в Бахмуте

Правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова призвала дождаться результатов следствия по уголовному делу о нападении на активиста Артема Мирошниченко в Бахмуте, перед тем как делать выводы.

«Относительно трагедии в Бахмуте, это страшное происшествие. Горько об этом говорить в наше время в европейской стране. Убийство человека — это горе, трагедия и уголовное преступление, прежде всего. Нужно дождаться результатов следствия», — сказала она на пресс-конференции в Киеве.

По словам Монаховой, на сегодня есть множество версий преступления, а «социальные сети — это территория эмоций». «Мы видим общественный взрыв вокруг этой трагедии. Но перед тем, как делать громкие заявления — результаты следствия», — добавила она.

Также она подчеркнула, что как политик и публичная личность должна взвешивать высказывания и формулировки. «Если следствие докажет, что мотив убийства был другой, я сделаю заявления <...>, вы понимаете, что это ответственность», — отметила омбудсмен.

Монахова принесла свои соболезнования родным Артема Мирошниченко.

Артем Мирошниченко был избит 29 ноября вечером в Бахмуте. Активист находился в коме. 6 декабря стало известно, что Мирошниченко скончался в больнице.

Подозреваемым в нападении на Мирошниченко оказался 16-летний местный житель. Также была установлена личность его приятеля, который был рядом с ним в момент нападения. Двоим подозреваемым суд первой инстанции избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Артемовский горрайонный суд избрал 16-летнему подозреваему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, хотя прокуратура ходатайствовала об аресте в СИЗО. Его знакомый пока подазреваемым в этом деле не является.

Пресс-служба суда опровергла, что преступление было совершено на почве ненависти к украинскому языку и Украине. Отмечается, что в ходе закрытого судебного заседания таких фактов не было установлено.

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