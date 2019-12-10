Лавров рассказал Помпео о «содержательной» встрече Зеленского с Путиным

Госсекретарь США Майкл Помпео описал встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина как содержательную. Об этом передает ТАСС.



«Мы довольно долго говорили об Украине», — цитирует агентство слова Помпео во время совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после встречи в Вашингтоне.



Он отметил, что Лавров «только вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные переговоры».

9 декабря в Париже после трехлетней паузы состоялись переговоры лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция и Германия). Главы четырех стран подтвердили, что между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялись двусторонние переговоры.



Результатом встречи стала договоренность о том, что стороны конфликта на Донбассе должны до 31 декабря текущего года провести обмен удерживаемых лиц, начиная со «всех установленных».



До конца года на Донбассе должен быть полностью прекращен огонь.



Еще на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе должно пройти разведение сил и средств до конца марта 2020 года. Спикеры не назвали участки. Их должна согласовать Трехсторонняя контактная группа на заседаниях в Минске.



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