Российский телеканал покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли

Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении начнет показ сериала «Слуга народа», в котором главную роль сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.



Там назвали сериал «оригинальной сатирой на современную политику и отношения народа и власти на Украине».



Премьера состоится в 19:00 по московскому времени, указано на сайте телеканала. Будут показаны сразу три серии.

По сюжету, главный герой — учитель истории Василий Петрович Голобородько, который стал популярным благодаря видеоролику, выложенному в интернет, и после этого избранный президентом Украины.