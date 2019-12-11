СМИ: Встречу Зеленского и Путина прервал Макрон, позвав ужинать

Президент Франции Эммануэль Макрон прервал двухстороннюю встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая проходила в рамках «нормандского саммита», из-за того, что устал ждать ужин. Об этом пишет российский «Коммерсант» со ссылкой на источник среди участников встречи в Париже.



По словам источника газеты, переговоры российского и украинского лидеров завершились «вдруг и сразу». Когда обсуждения были в разгаре, к ним в переговорную вошел Макрон и сказал «Все, хватит! Пора ужинать...».



Корреспондент издания, который присутствовал в Елисейском дворце, также выяснил, как планировался перевод во время переговоров лидеров Украины и России.



Оказалось, что от российской стороны нет переводчика с русского на украинский, потому что он «не предусмотрен». Журналисту разъяснили, что перевод будет осуществляться так: Путин будет говорить на русском, его слова переведут сначала на французский, потому что у него есть переводчик с русского на французский, а потом с французского — на украинский.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоялась 9 декабря в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными до Нового года, разведении сил на трех новых участках, прекращении огня. Стороны не пришли к согласию в вопросах о выборов на Донбассе, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся через четыре месяца.