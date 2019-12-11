Профильный комитет рекомендовал Раде продлить срок действия закона об «особом статусе» Донбасса

Комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления рекомендует парламенту включить в повестку дня на четверг, 12 декабря, и принять законопроект № 2569, продлевающий действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса сроком на один год. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду в Киеве.



При этом входящие в комитет представители фракций «Голос» Роман Лозинский и «Батькивщины» Алена Шкрум заявили, что их фракции не будут голосовать за данный законопроект.

После саммита в «нормандском формате» в Париже президент Владимир Зеленский сообщил, что закон об «особом статусе» Донбасса будет продлен еще на год.



Действие закона истекает 31 декабря 2019 года. Документ был принят в сентябре 2014 году и с тех пор парламент несколько раз продлевал его действие. При этом закон не вступал в силу, так как в нем заложены нормы которые предполагают, что это произойдет после вывода из Донбасса иностранных войск и боевиков.