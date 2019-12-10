Закон об «особом статусе» Донбасса собираются продлить на год

Закон об «особом статусе» Донбасса будет продлен на один год. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге после саммита «нормандской четверки» в Париже.



По его словам, закон продолжит действовать как временный. «Я думаю, надо продолжать [действие закон]. Этот законопроект мы не должны согласовать с Трехсторонней контактной группой, где нам потом могут выкручивать руки. А этот закон уже есть, мы его продолжаем, на год», — сказал Зеленский.



«Меня сегодня спросили: почему не на пять лет, не на 10? Я честно ответил всем представителям нормандского саммита: "Мы не знаем, что будет через пять лет, через 10, а пролить на год — это нормальное предложение"», — добавил президент.