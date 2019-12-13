В Кремле советуют Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

В Кремле порекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому жать руку российскому коллеге Владимиру Путину не затрагивая вопрос возвращения аннексированного Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Так он отреагировал на заявление Зеленского о готовности пожать руку Путину сто раз за возвращение Крыма и десять раз за Донбасс.



«Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме. Что касается Донбасса, то здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности», — заявил Песков.



По словам спикера Кремля, тогда можно будет «всем пожать руку» и поздравить с тем, что украинцы решили конфликт, который он в очередной раз назвал «внутриукраинским».