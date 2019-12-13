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В Кремле советуют Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

13 декабря 2019, 12:02

В Кремле советуют Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

В Кремле порекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому жать руку российскому коллеге Владимиру Путину не затрагивая вопрос возвращения аннексированного Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он отреагировал на заявление Зеленского о готовности пожать руку Путину сто раз за возвращение Крыма и десять раз за Донбасс.

«Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме. Что касается Донбасса, то здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности», — заявил Песков.

По словам спикера Кремля, тогда можно будет «всем пожать руку» и поздравить с тем, что украинцы решили конфликт, который он в очередной раз назвал «внутриукраинским».

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