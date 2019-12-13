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Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину «ради результата»

13 декабря 2019, 09:31

Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину «ради результата»

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что пожал руку президенту России Владимиру Путину перед встречей «нормандской четверки» в Париже и заявил, что готов на такие жесты ради результата. Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

«А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог? Как можно о чем-то договариваться, а самое главное не просто на словах, а решать вопросы?», — отметил Зеленский.

Президент также отметил, что когда обсуждал с Путиным по телефону вопрос возвращения в Украину военных моряков, его тоже спрашивали, будет ли он с ним здороваться. «А как по-другому? Я должен просто позвонить и сказать, эй, возвращай моряков? То есть если мы хотим, а мы действительно очень этого хотим, прекратить войну, мы должны разговаривать».

«И я скажу вам откровенно, что если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированной Донбасс, то я могу еще десять раз пожать руку, а если нам вернут наш Крым, а его обязательно когда-то вернут, можно и сто раз. Готов на такие вещи только ради результата», — резюмировал Зеленский.

Ранее о том, что Зеленский и Путин пожали друг другу руки, сообщил пресс-секретарь российского президента.

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