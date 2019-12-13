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В Киеве исключили возможность отправки пенсий в Донецк и Луганск в нынешних условиях

13 декабря 2019, 13:07

В Киеве исключили возможность отправки пенсий в Донецк и Луганск в нынешних условиях

Украинская власть пока не планирует передачу денег на выплату пенсий непосредственно на неподконтрольную часть Донбасса. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире канала «1+1».

«Я думаю, что сейчас даже нет технической возможности отправлять туда деньги. Точнее отправлять деньги туда возможность, наверное, есть, но это не тот путь, который поможет гражданам страны, которые вынужденно там находятся», — сказал он.

На вопрос, будет ли принят законопроект №2083д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и будет ли Украина отправлять деньги на неподконтрольные территории, Разумков ответил: «На данный момент этот законопроект в повестке дня не находится. <...> Я надеюсь, что мы сможем сделать так, что мы будем выплачивать пенсии людям, которые живут на свободной территории Украины».

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что за время конфликта Украина выплатила жителям неподконтрольной части Донбасса 108 миллиардов гривен. «Эта сумма, которую мы передали нашим пенсионерам, которые прошли верификацию», — уточнил он.

«Если нет верификации, то кому мы будем платить? Боевикам или приехавшим из Чечни или Удмуртии? Верификация — наш гражданин, то получай [пенсию]», — добавил Аваков.

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