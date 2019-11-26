Зарегистрирован законопроект, который позволит жителям Донецка и Луганска получать пенсии

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 2083-д, предусматривающий отвязку выплаты пенсий от статуса внутренне перемещенного лица. Об этом сообщил председатель Комитета Рады Украины по правам человек Дмитрий Лубинець.



По словам Лубинца, в случае принятия законопроекта жители оккупации смогут:



— докупить стаж без применения санкций, несмотря на неоплату страховых взносов;



— рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;



— выплата пенсий не будет привязана к статусу ВПЛ;



— пенсионеры смогут получить задолженность по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит — 3 года).



Текст законопроекта на сайте Верховной Рады пока отсутствует.