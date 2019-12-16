В Кремле не увидели противоречий в посещении Сурковым съезда «добровольцев Донбасса»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает нормальной практикой участие помощника главы российского государства Владислава Суркова в съезде общественной организации «Союз добровольцев Донбасса». Об этом сообщает ТАСС.



«Российские чиновники общаются с гражданами Российской Федерации в любых форматах, это наша прерогатива и мы ни с кем не собираемся эту прерогативу делить», — сказал Песков.



Он отметил, что не видит противоречий в участии Суркова в съезде «Союза добровольцев Донбасса» и его работой на экспертном уровне по урегулированию ситуации на востоке Украины. «Я, честно говоря, не знаю, о каких добровольцах идет речь, но ведь добровольцы бывают разные, бывают волонтеры, добровольцы, у них есть свои организации, это граждане Российской Федерации», — сказал Песков.



Он констатировал, что Сурков «является помощником президента [России], который непосредственно участвует в работе на экспертном уровне "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция)». «Все участники [нормандского формата] преследуют одну цель — способствовать тому, чтобы на юго-востоке Украины был мир и не возобновлялась война», — подчеркнул представитель Кремля.

В Москве прошел V съезд общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», который посетил Владислав Сурков. На мероприятии звучали заявления о возможности активизации военных действий на Донбассе.



По информации Reuters и других источников, помощник президента РФ Владислав Сурков является кремлевским куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление.



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией. Также помощник президента РФ находится в санкционном списке Украины.