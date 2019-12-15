Сурков посетил съезд российских «добровольцев Донбасса». Там допустили активизацию боевых действий

Помощник президента России Владислав Сурков посетил пятый съезд общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» (СДД), который состоялся в субботу в Москве. Об этом сообщается на сайте организации.



Отмечается, что Сурков поучаствовал в закрытой части мероприятия. По информации Telagram-канала Wargonzo, за закрытыми для журналистов дверьми собравшихся заверили, что никто «сливать Донбасс» не собирается, а в случае обострения ситуации «потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объемах».



В кулуарах съезда , комментируя итоги «нормандского саммита» помощник президента РФ заявил, что не видит серьезной разницы между командами Порошенко и Зеленского.



Глава СДД и бывший «премьер-министр» при группировке «ДНР» Александр Бородай сказал собравшимся, что «и Россия, и Русский Мир — нуждаются в защите и обороне на самых разных рубежах». Также он выразил уверенность, что война на Донбассе вернется в активную фазу.





Отмечается, что всего в съезде приняли участие более 500 делегатов из регионов России, а также подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий.

Помощник президента России Владислав Сурков также посещал съезд «Союз добровольцев Донбасса» в феврале. Бывший «глава совбеза ДНР» Александр Ходаковский говорил, что СДД находится под контролем Суркова.



В ноябре международная следственная группа по делу о крушении Боинга MH17 опубликовала телефонный разговор Суркова с Бородаем от 3 июля 2014 в года, в котором они обсуждали военные и политические вопросы «ДНР».



По информации Reuters и других источников, помощник президента РФ Владислав Сурков является кремлевским куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также Сурков на уровне советников глав государств участвует в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Украине.



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией. Также помощник президента РФ находится в санкционном списке Украины.