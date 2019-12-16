«Нафтогаз» продолжает переговоры с «Газпромом» о транзите топлива

Компания «Нафтогаз Украины» отрицает достижение каких-либо транзитных договоренностей с российской стороной по транзиту газа. В сообщении компании говорится, что на сегодняшний день «между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии».



НАК просит журналистов быть внимательными, проверять информацию и обращаться в компанию за подтверждением и официальными комментариями.



«Мы тоже хотим как можно скорее закончить эти переговоры и пойти отдыхать. Но как бы ни манили нас горы, отказываться от нашей переговорной позиции мы не будем даже ради них», - говорится в сообщении.



В пятницу, 13 декабря, в Вене прошел очередной раунд переговоров между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром», по итогам которого ряд СМИ сообщили о якобы достижении предварительных договоренностей о продолжении транзита газа после 1 января 2020 года.