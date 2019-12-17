Суд не признал «Изоляцию» пострадавшей стороной в деле Лягина

Шевченковский районный суд города Киева не признал фонд «Изоляция» потерпевшей стороной по делу Романа Лягина.Об этом сообщает «Радио Свобода».



Кроме этого, суд постановил направить через Киевский апелляционный суд в Верховный суд Украины это уголовное производство для определения суда, который в дальнейшем будет осуществлять рассмотрение дела.



Роману Лягину инкриминируют инициативу захвата территории фонда «Изоляция» в Донецке, который превратили в секретную тюрьму «МГБ ДНР», также его обвиняют в организации «референдума ». Перед началом судебного заседания секретарь судебного заседания поинтересовалась у Лягина, желает ли он сделать какое-то заявление, на что он ответил отказом. На вопрос журналистов Лягин ответил: «Я вам сказал все, что хотел сейчас».



Поскольку во время заседания суд не признал фонд «Изоляция» потерпевшей стороной, фонду отказали в удовлетворении ходатайства об отводе судьи.



«Сегодня произошли удивительные вещи. С одной стороны, суд не считает „Изоляцию“ потерпевшей стороной, а с другой стороны, он дал мне возможность объявить заявление об отводе судьи именно как потерпевшему, как ее представителю», — заявил юрист адвокатского объединения «Головань и партнеры» Владимир Ефименко, который выступает адвокатом фонда «Изоляция».



«Изоляция» считает себя потерпевшей стороной по делу, так как российские гибридные силы в 2014 году захватили территорию музея современного искусства (бывшего завода изоляционных материалов) и устроили там тайную тюрьму. О содержании и пытках там заявляли освобожденные из плена. В частности, там удерживали ученого Игоря Козловского и сейчас пленного журналиста Станислава Асеева.