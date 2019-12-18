Баканов назвал киберугрозы ключевой опасностью после конфликта на Донбассе

Информационные атаки являются на сегодня одной из ключевых угроз национальной безопасности после военных действий на востоке страны. Об этом заявил глава Службы безопасности Иван Баканов в интервью «Интерфакс-Украина».



«Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело. Дестабилизирует ли это? Да, безусловно. Работают ли в этом фейковом поле только внутренние силы? Нет, конечно», — отметил он.



Баканов также напомнил, что киберугрозам подвержено, в том числе, программное обеспечение пользователей.

