На шахте в Донецкой области произошел обвал

Обвал произошел на шахте «Южнодонбасская № 1» в Донецкой области. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец со ссылкой на главу профсоюзной ячейки этого предприятия Евгения Марусенко.



В зоне обвала находился один человек, поиски которого продолжаются.



«Сегодня в 01:35 на шахте "Южнодонбасская № 1" произошел обвал... Обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 метров», — отметил Волынец.



По состоянию на 11:45 шахта не работает.