На заседании в Минске не согласовали обмен пленными

Представительница группировки «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Кобцева заявила, что на заседании 18 декабря не удалось согласовать обмен удерживаемыми лицами, передает «КоммерсантЪ».



По ее словам, обмена не будет из-за того, что украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.



Кроме этого, из-за разногласий по обмену стороны не смогли обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска на линии соприкосновения, передает сепаратистский сайт ЛИЦ.



Обновлено (21:24). Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24» также сообщил об отсутствии прогресса в обновлении списков удерживаемых.



«К большому сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса», - сказал Пристайко.