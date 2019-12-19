Россия отправила на Донбасс очередной «гумконвой»

Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (МЧС РФ) отправило на неподконтрольную территорию Донбасса очередной «гуманитарный конвой». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как утверждают в российском МЧС, это последняя колона «гуманитарного конвоя», которую отправляют на Донбасс в этом году.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщили, что «гумконовой» уже прибыл на неподконтрольную территорию.



В «ДНР» заявили, что в настоящий момент производится выгрузка. Более подробная информация уточняется. Утверждается, что конвой привез гуманитарную помощь медицинского назначения, а также «целевые адресные грузы».



В «ЛНР» заявляют, что сегодня семь автомобилей МЧС РФ доставили в Луганск 23,38 тонны якобы новогодних подарков, а также медицинское имущество весом 0,78 тонны.



Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, 96-й «гумконвой» состоял из 17 грузовиков.



«Перемещение этих российских автоколонн, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей», - говорится в сообщении.



В ГПСУ подчеркнули, что украинская межведомственная группа из пограничников и таможенников не могла получить информацию о фактическом содержание грузовиков и могла осуществлять только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.



Кроме того, загруженность транспортных средств в среднем составляла около 75%.



В этом году это двенадцатый такой «гумконвой».

12 декабря на неподконтрольную территорию Донецкой области прибыл 95-й «гуманитарный конвой» МЧС РФ.



Украинская сторона не имеет возможности проверить груз. Министерство иностранных дел Украины после каждого такого нарушения государственной границы выражает протест.