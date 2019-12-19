Пристайко: Красный Крест получит доступ на неподконтрольный Донбасс

На этой неделе представители Международного комитета Красного Креста впервые смогут получить доступ на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщается в Twitter МИД.



«Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в Минском процессе, который по другим направлениям до сих пор не наблюдается», - сказал Пристайко.



Допуск Красного Креста на оккупированную часть Донбасса согласовали на «нормандском саммите» в Париже 9 декабря. Ранее боевики отказывали в допуске на оккупированную территорию представителям Красного Креста.