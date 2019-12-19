Украина и Россия заключили предварительное соглашение по транзиту газа

Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа, заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. Он добавил, что соглашение – «принципиальное», подробности которого 20 декабря обсудят в Киеве и Москве. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



По словам Шефчовича, это «позитивные новости для Европы, России и Украины».



Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель отметил, что сегодня наработан протокол, который приближает страны к окончательным договоренностям.



Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что по итогам переговоров был заключен «проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования».