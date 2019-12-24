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Экс-беркутовцы остаются под стражей. Следующее заседание суда — 14 января

24 декабря 2019, 13:26

Экс-беркутовцы остаются под стражей. Следующее заседание суда — 14 января

Трое бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут» остаются под стражей после сегодняшнего заседания Святошинского районного суда Киева, следующее заседание состоится 14 января. Трансляцию из зала суда вел телеканал «Наш».

Под стражей находятся бывший заместитель командира киевского «Беркута» Олег Янишевский и солдаты спецроты Павел Аброськин, Сергей Зинченко, которых подозревают в расстреле участников Майдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Во время сегодняшнего заседания прокуроры, как и обещали накануне, не ходатайствовали об изменении меры пресечения подозреваемым.

Заседание было посвящено зачитыванию баллистической экспертизы судьей. Он назвал типы оружия, из которых были выпущены пули. Частично определить типы оружия не удалось. Судья отметил, что на данный момент не было проведено экспертизы, которая показала бы, стреляли из оружия беркутовцев или нет. Такую экспертизу еще предстоит провести.

Вчера hromadske со ссылкой на источники сообщило, что украинская сторона готовится передать группировкам «ДНР/ЛНР» бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут» в рамках обмена пленными, который должен состояться до конца года. 

Сегодня днем адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона «вычеркивает» из списка на обмен трех бывших бойцов «Беркута».

По делу о расстрелах активистов Майдана в марте — апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся.

23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты — Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни — Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных — оставил в СИЗО еще на два месяца.

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