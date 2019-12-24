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Зеленский упрекнул правительство за высокие тарифы на коммуналку. Гончарук отреагировал

24 декабря 2019, 15:19

Зеленский упрекнул правительство за высокие тарифы на коммуналку. Гончарук отреагировал

Президент Владимир Зеленский упрекнул правительство за действующие высокие тарифы на коммунальные услуги на фоне снижения цены на газ.

«Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет. Общество этого не понимает», — сказал он на заседании Совета развития громад и территорий.

Президент напомнил, что ранее правительству было поручено разработать «механизм, который бы обеспечил справедливые тарифы». «Не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором, и не может человек отдавать 50%, 60%, а есть случаи, когда отдает за это 70% своей заработной платы», — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство приняло решение, которое даст возможность лучше учитывать изменения рыночных цен на газ при формировании тарифа на тепло. Это позволит уменьшить сумму в квитанции за тепло за декабрь на 300-400 гривен.

«Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих "платежках" на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике», — сказал Гончарук в ходе заседания Совета развития громад и территорий.

Премьер призвал местные власти сделать перерасчет, чтобы украинцы получили в платежках за тепло на 30% меньшие суммы.

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