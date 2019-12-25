Пункт пропуска «ДНР» у Горловки не будет работать 29 декабря

Пункт пропуска группировки «ДНР» «Горловка» на линии соприкосновения не будет работать 29 декабря. Об этом сообщил «мэр» Горловки при «ДНР» Иван Приходько.



«В воскресенье, 29 декабря, пункт пропуска «Горловка» по техническим причинам будет закрыт. Просим вас воспользоваться другими пунктами пропуска, — написал он в своем Telegram-канале.

На линии соприкосновения в Донецкой области на подконтрольной «ДНР» территории работают четыре пропускных пункта — «Горловка», «Александровка», «Октябрь» и «Еленовка».



С подконтрольной украинским властям стороны Донетчины работают пункты пропуска «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое», «Гнутово».