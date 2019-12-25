Суд в шестой раз восстановил Казакова в должности мэра Северодонецка

Луганский окружной административный суд восстановил в должности мэра Северодонецка Валентина Казакова, признав незаконным решение городского совета от 9 сентября этого года о досрочном прекращении его полномочий. Об этом сообщил адвокат Казакова и первый заместитель городского председателя в его администрации Игорь Слесарев.



Он отметил, что суд уже в шестой раз восстановил в должности Северодонецкого городского голову Валентина Казакова.



С 2016 года депутатское большинство во главе с лидером «Оппозиционного блока» Игорем Бутковым шесть раз прекращало полномочия Валентина Казакова, и пять раз его восстанавливали в должности во исполнение решения очередного суда, причем два последних раза следующим, после восстановления, пунктом повестки дня становилось увольнение мэра и тех его заместителей, кого суд восстанавливал вместе с ним.