Минобороны заключило контракт на поставку Javelin

Министерство обороны заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил замминистра обороны Анатолий Петренко во время брифинга.



«В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов, Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов "Javelin" производства США», — сообщил он.



Петренко добавил, что ведомство также заказывает ракетные комплексы национального производителя.



«Мы продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки», — отметил он.



По его словам, в этом году Минобороны реализовало три контракта: два из них с правительством США по программе иностранных военных продаж и один — с Агентством НАТО по поддержке и поставки.

В прошлом году США безвозмездно передали Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.



Комплексы Javelin с калибром ракет 127-мм относятся к тяжелому вооружению, поэтому, согласно Минским договоренностям, армия Украины не может применять их в зоне боевых действий на Донбассе.



21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, предусматривающий помощь Украине в суме 300 млн долларов, включая поставки летальных вооружений.