Прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы находятся в списках на обмен

Прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен. Об этом передает hromadske.



Прокуроры просят изменить меру пресечения бывшим бойцам «Беркута», поскольку они находятся в списках на обмен.



На заседании суда Куцый зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует освободить обвиняемых из следственных изоляторов.

Сегодня, 28 декабря, апелляционный суд продолжает заседание, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014.



Так, защита обвиняемых экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина просит освободить их трех из-под стражи. А защита еще для двух фигурантов этого дела — экс-беркутовцев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, — просит отменить им меру пресечения.



Ранее адвокат Александр Горошинский, представляющий интересы обвиняемых в расстрелах на Майдане заявил, что украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков для обмена удерживаемыми между Украиной и группировка «Л/ДНР».