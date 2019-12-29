Самолет с освобожденными украинцами приземлился в Борисполе

Самолет с освобожденными в ходе обмена пленными на Донбассе 76 украинцами приземлился в международном аэропорту «Борисполь» под Киевом.



Там их встречают родственники. Также на аэродром прибыл президент Владимир Зеленский.

Сегодня на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР» / «ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, группировки «Л-ДНР» получили 124 человека.



Обмен стал возможным после встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) 9 декабря в Париже, детали были проработаны 23 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы.