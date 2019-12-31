Украина и Россия подписали соглашение о транзите газа

Украина и Россия подписали соглашения, которые необходимы для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года. Об этом в понедельник вечером сообщил президент Владимир Зеленский. Также это подтвердили глава «Газпрома» Алексей Миллер и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, которые подписывали договоры от имени двух стран.



Подписание пакета документов произошло после пяти дней переговоров. Украинская сторона подписала соглашение днем ​​30 декабря в Вене, а российская уже вечером, в Санкт-Петербурге. После подписания документов обеими сторонами соглашение будет считаться действительным.



Соглашения о транзите газа подписали в рамках договоренностей от 20 декабря в Минске. Согласно им, Россия согласилась продолжить транзит газа через Украину сроком на пять лет с возможным продлением контракта еще на десять лет. В свою очередь Украина согласилась уступить часть своих требований к Газпрому в пределах арбитражей и антимонопольных расследований.



В 2020 году объем транзита составит 65 миллиардов кубометров газа, а в последующие четыре года — по 40 млрд кубометров. Предыдущий договор, который действовал до конца 2019 года, предусмотрен объем транзита на уровне 60 миллиардов кубометров (с возможностью увеличить транзитные мощности до 80-90 млрд кубометров).



Между «Газпромом» и Минюстом Украины было заключено безотзывное мировое соглашение, которое предусматривает прекращение Киевом всех текущих и возможных будущих требований к российской компании, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.



Кроме того, компании подписали соглашение об организации транспортировки газа из России через территорию Украины. При этом организатором транзита выступает «Нафтогаз», который возьмет соответствующие риски на себя.



Между «Оператором газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) и «Нафтогазом» было заключено транспортное соглашение, между «Газпромом» и ОГТСУ — межоператорское соглашение.



Текущий контракт на транзит истекает 31 декабря 2019 года. Им был предусмотрен объем транзита на уровне 60 миллиардов кубометров (с возможностью увеличения транзитной мощности до 80-90 млрд кубометров).