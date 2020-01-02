Третьякова: Задача правительства – рассрочить выплату долгов по пенсиям для жителей Донецка и Луганска

Если украинский парламент примет закон 2083-д о выплате пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма, государство рассрочит выплату долгов, накопленных за предыдущие годы. Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова («Слуга народа») в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«Мы признали этот долг, задача правительства его рассрочить, есть такое понятие – реструктуризация долга и финансисты, которые работают в Минфине, должны предложить варианты, как мы впишем это не только в трехлетнее бюджетирование, но и в десятилетнее и более. Люди должны понимать, что вне зависимости от того, где они живут – они наши граждане», - сказала Третьякова.

Она не ответила прямо на вопрос журналиста, есть ли в украинском бюджете на 2020 год деньги, направленные на выплаты пенсий жителям Донбасса и Крыма.



«Мы приняли этот бюджет, потому что его нужно было принять, и страна должна жить и понимать: сколько и кто может потратить. Уже есть дискуссия, что мы будем делать в 2021 году и вообще, я не уверенна, что мы на этом бюджете проживем весь год. Скорее всего ситуация будет развиваться стремительно, потому что уже много проектов стали законами, но еще не успели имплементироваться, часть из них имеет отсрочку на год. Эти законы будут стремительно менять нашу жизнь. Если еще состоится приватизация и земельная реформа, то мы получим стремительное изменение экономики. Мы сделали этот бюджет техническим документом, который по минимуму обеспечивает жизнь страны, но и рассчитываем, что развиваться мы будем быстрее, чем заложено на 2020 год. Бюджет составлен таким образом, что с вероятностью в 99% он не будет нарушен в сторону меньшего дохода», - сообщила депутат.