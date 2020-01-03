В Донецке задержали водителя, который приехал на машине с украинскими номерами

На подконтрольной группировке «ДНР» территории местная «полиция» может задержать водителя, который приехал на машине с украинскими номерами в период новогодних праздников. Такой случай был описан в сообществе «Инцидент Донецк» во «ВКонтакте».



На опубликованном очевидцем видео видно, что в районе площади Ленина «полиция» остановила водителя, который ехал на автомобиле Daewoo с украинскими номерами. Далее «полицейский» потребовал его не снимать на телефон и очевидец убрал камеру, но продолжил записывать на нее разговор. Автор публикации отметил, что был остановлен мужчина, который с 2015 года живет в Краматорске и приехал в Донецк на Новый год, чтобы навестить родственников.



«Полицейский ДНР» заявил, что на момент отмены комендантского часа ездить на машине с украинскими номерами нельзя. «Приехал, поставил машину и до 8 числа пусть гуляет пешком», — подчеркнул он. По его словам, при въезде на подконтрольную «ДНР» территории, нужно попросить на «таможне», чтобы «хоть где угодно» поставили отметку о въезде.



При этом «МВД» или СМИ «ДНР» не сообщали о необходимости такой процедуры в период отмены комендантского часа на новогодние праздники.



По словам автора публикации, в процессе инцидента выяснилось, что существует «внутренний указ МВД ДНР», который якобы гласит, что на машине с иностранными и украинскими номерами нельзя круглосуточно перемещаться по «территории ДНР» в период отмены комендантского часа.



Он добавил, что в итоге водителя задержали до выяснения обстоятельств, «продержав около трех часов в горотделе». У мужчины взяли отпечатки пальцев и заставили писать объяснительную. По словам автора, никаких бумаг о задержании и никаких протоколов составлено не было.