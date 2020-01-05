В ГПСУ отрицают вмешательство Зеленского для пропуска Dr. Alban в страну

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко опровергает информацию о том, что президент Владимир Зеленский способствовал пропуску шведского певца Dr. Alban в Украину, несмотря на его выступление в Крыму после аннексии.



По словам Дейнеко, пограничники пустили Dr. Alban в страну в соответствии с действующим законодательством.



«При этом подчеркиваю — вопрос пограничного контроля относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы по пропуску или непропуска лиц не влияет никто, в том числе и Президент Украины», — написал глава ГПСУ в Facebook.



Дейнеко также отметил, что отказ в пропуске через границу может быть основан на поручении правоохранительных органов.



Сам Dr. Alban заявлял, что его впустили в Украину после вмешательства Владимира Зеленского. В Киеве певец выступал в новогоднем шоу «Квартала 95».